SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Macron hammustas Venemaa hirmutamistaktika läbi. Nüüd valitseb Venemaal nõutus

Marcon ei välista, et vajaduse korral viib Prantsusmaa Ukrainasse oma väed, sest kui suveräänne riik palub abi, siis võib aidata. Täpselt sama skeemi järgi läks ju Venemaa Süüriasse, mille poolest siis Ukrainas asjad teisti on?

Olukord rinnetel. Nädalavahetusel suutis Venemaa küll paaris lõigus edeneda, aga võrreldes varasemate edenemistega oli see palju tagasihoidlikum ning kardetud suuremat läbimurret pole siiani toimunud. Teisalt on Venemaa armee Ukraina sõjaväeanalüütikute hinnangul käitunud Avdijivkast loodes pigem konservatiivselt ehk siis pärast Otšeretõnesse edenemist on energia suunatud võimalike riskide maandamisele. Otšeretõnesse mindi mööda raudteetammi ning venelaste kontrolli all oli kitsas ja küllaltki pikk lõik, mida Ukraina sai tiibadelt rünnata.