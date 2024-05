ARVUSTUS | Naine tapeedi (s)ees. Aeg on tapeedi alt välja ronivate koletislike tegelastega tegelema hakata

Tekib tunne, nagu viibiksin mõne seriaali salvestusel, kus kõik, sealhulgas kaameramees (-naine!) ja kostüümivahetused, on stuudiopublikule näha. See tahtlik läbipaistev teater tekitab loo efektiivsemaks edasiandmiseks vajaliku võõristusefekti. Laval loodav võõristus on siinkohal oluline just seetõttu, et demonstreerida kontrasti erinevate reaalsustajude vahel. Eriti tähtis on kaamera, mis vahendab vaatajale toakeses toimuvat. See, mida publik näeb vaid avatud ukse vahelt, kuvatakse kaamerapildiga toa seinale – sel moel tuuakse toimuv publikule lähemale ja Jane’i konstantselt pisarais silmi ja näole groteskselt sunnitud naeratust näeb ka inimene, kes on pileti ostnud viimasesse ritta. Helikujundus hoiab pinget: piknikustseene saatvad helged loodushelid vahelduvad õudussugemetega meloodiatega, mis saadavad aina süvenevaid psühhoosiepisoode.