Lena Barbara Luhse: 2500 aastat tagasi kirjutatud „Antigone“ näitab, et inimene on läbi aegade suutnud heal ja kurjal vahet teha

Antiiktragöödiat on mugandatud kujul ka varem teatrites lavastatud, ent nüüd on näidend publiku ees esimest korda otse vanakreeka keelest tõlgituna (tõlkinud Anne Lill). Tragöödia lavastas Vanemuises oma eelmiste tööde „Tõrksa taltsutus“ ja „Naiste kool“ eest omajagu kiita saanud Priit Strandberg. „Prooviruumist ei puudunud meil kunagi eluterve huumor, tragöödia puhul on see eriti oluline ja vabastav,“ kiidab Luhse Strandbergi loodud usalduslikku prooviperioodi.