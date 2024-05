Melanhoolse roki kuningas DND lõpetab oma tuuri 10. mail Tallinnas

DND on pika ja kirju ajalooga bänd, mille juured ulatuvad möödunud aastatuhandesse. Siis, täpsemalt 1998. aastal, alustati koosseisus Andres Sepp, Rainer Sirel alias Rob ja Jaan-Olle Andressoo Big Whisky nime all. Selle nime all ja pisut koosseisu vahetades tegutsetigi esimesed kolm aastat. Seejärel tekkis bändi liikmetel idee pühkida Eesti tolm jalgadelt ja minna laia maailma avastama. Koliti Londonisse, kus asuti kontserte andma Dead Next Doori nime all. Sealt polnud enam nimekujuni DND pikk tee minna ja 2009. aastal ilmunud bändi kolmanda albumi „Flow“ kaanel oli juba kirjas DND.