Trump on juba kaua veendunud, et USA liitlased on küünilised kitsipungad, kes kasutavad ära Ameerika suuremeelsust ja kergeusklikkust. Ta annab oma mõtteid edasi sõnade ja fraasidega, mille eesmärk on publikut šokeerida. Veebruaris ütles Trump, et „julgustaks“ venelasi „tegema, mida kuradit nad tahavad“ USA NATO-liitlastega, kes on kaitsele kulutamise kohustust „rikkunud“.