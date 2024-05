Toomas Alatalu: 2024. aasta 7. mai ajalukku minek on tagatud – homme toimub suure kolmiku sõnumivõistlus

2024. aasta 7. mai ajalukku minek on tagatud, sest maailm sõdib ning asi kukub välja nii, et sel päeval võtavad sõna ja teadaolevalt pisut erinevatel teemadel kolm peategijat: Putin Moskvas, Biden Washingtonis ja Xi Jinping võõrsil Belgradis. Samas, kindel see, et küllap nad ütlevad uut ka peamise ehk lootuse kohta taastada rahu ja stabiilsus maailma eri nurkades.