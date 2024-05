Naljaga pooleks võiks väita, et suured tehnoloogiahiiud on hoiatusi tõsiselt võtnud ja hakanud oma suuri keelemudeleid meelega lollimaks kujundama, eelistades täpsuse asemel poliitilist korrektsust. Iseküsimus on, kas inimkonnale on ohtlikum võimas ja loll või võimas ja tark tehisaru.