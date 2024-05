Jaanus Uiga: Harjumaal on täna ehituslubjakivi varustuskindlus tagatud ligikaudu seitsmeks aastaks

PÄEVA FOOKUS | On tõsi, et Harju maakonnas on kõrgemargilise ehituslubjakivi varustuskindlus kriitilises seisus – kriitiliseks peetakse piiri, kui varu on tagatud vähem kui 15 aastaks. Kuid väide, et varu jätkub ainult paariks aastaks, ei vasta tõele.