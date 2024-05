Kliimapoliitika ekspert: maavarade kaevandamine pole kaugeltki põlu all, vaid jätkub hoogsalt

Seisame silmitsi suure väljakutsega: kuidas minna üle majandusmudelile, mis tagaks, et nii meil, tulevastel põlvedel kui ka teistel liikidel oleks ka edaspidi hea elada. Et oleks puhast vett ja mitmekesine toidulaud ning teised eluks vajalikud tingimused. Arusaadavalt on muutus ebamugav, ent seda on pikalt ette valmistatud ning julgustav on näha, et mitmed riigid ja ettevõtted on ka muutusi ellu viimas. See näitab, et arukas muutus on võimalik. Muudatused tekitavad paratamatult siiski ka vastuseisu ja ebakindlust.