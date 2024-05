Lota Vana: Nursipalu laiendamine on üks näide kaasamiskultuuri puudumisest

Nursipalu harjutusvälja puhul põruti kaasamises juba mitmendat korda. Kümmekond aastat tagasi toimunud laiendamisprotsessi kehvad kogemused korduvad kohalike jaoks. Viimane rahvakoosolek ning sellele järgnenud meediakaja oli kaasamisest väga kauge ning tekitas osapooltele vaid mainekahju, toomata ühtki lahendust. Küll aga raskendas see kõiki eesootavaid koostöid. Paistab, et eestlastel pole välja kujunenud ühiskonda edasiviivaid kaasamisharjumusi ning eriti annab see tunda keeruliste otsuste langetamisel.