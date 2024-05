SÕJARAPORT | Teet Kalmus: strateegilise tuumarelva kasutamine tähendaks Venemaa enda eksistentsi lõppu

Putini uuest valitsemisperioodist ootavad paljud z-blogijad autoritaarsuse kasvu ning Putin ise rääkis taas sellest, kuidas aastaks 2030 saabub vaat et paradiis Venemaal maa peale, kuidas teadus õitseb, inimesed on jõukad ja õnnelikud. Loomulikult tuleb selle saavutamiseks veelgi tugevamalt oma suure juhi ümber koonduda, et anda üheskoos vastulöök jõududele, kes üritavad riiki nii seest- kui väljastpoolt õõnestada. Minu enda arusaamise kohaselt liigub Putini Venemaa tüüpilise diktatuuri süvenemise suunal koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Mingit lootust suhete normaliseerumiseks Venemaaga arenenud maailmal Putini valitsemisajal oodata ei ole.