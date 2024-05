Reili Rand: ametniku kohus on esindada Eesti riiki ettevõtjate ees, mitte ettevõtjaid riigi ees - meil on rollid vahetusse läinud

Majandusministeeriumi asekantsler Sandra Särava ümber lahvatanud nn Bolti huvide esindamise skandaalis on mööda libisetud vaat et sama tõsistest probleemidest. Üheks võtmeküsimuseks on, kas ministeerium eesotsas juhtkonnaga on riigiteenistujad, kes aitavad ellu viia riigi majanduspoliitikat, unustamata ühiskondlikku tervikpilti või lahendavad ametnikud juhtumi haaval ettevõtjate üksikuid muresid.