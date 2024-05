Orenti Kampus: Eesti Kirikute Nõukogu, on aeg paluda andeks!

Andekspalumisega on asjalugu selline, et see peab tulema südamest, tõelisest tahtest andeks paluda. See tärkab endale tunnistamisest, et on valesti või halvasti käitutud või midagi tehtud ja võimaluse korral tahetakse heastada või olukorda lepitada. Aga mis peamine, andeks palumine tärkab armastusest selle vastu, kelle vastu on eksitud. Kui andeks palumine ei ole tõeline, siis on see näitlemine ja pikemas perspektiivis toob kasu asemel kahju. Ja pealegi on see tunda ja nähtav, kas andeks paluja on siiras. Varem või hiljem silmakirjatseja reedab ennast, tavaliselt mingi pisiasjaga, mida ta ise ei märkagi.