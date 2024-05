ARVUSTUS | Ugala „Süsteem“ näitab, et kiusatavatelt tasub andeks paluda

„Meie vaesuses, töötuses, kogu maailma hädades on süüdi – riik, erakonnad, peaminister, mustanahalised, immigrandid, homod jne.“ Nii peab karismaatiline juht Kaur Lõvi oma kõnet neile, kes on astunud tema juhitava enesearenguprogrammi liikmeks. Jutt on pikk, aga kes lõpuni kuulab, saab teada, et tegelikult on hädade põhjus hoopis inimeste ebakindlus, julgusetus hakata vastu maailma rikkuritele, kes kontrollivad oma miljonitega meie igapäevaelu. Need aga, kes julgevad oma elu enese kätesse võtta ja rikastele vastu astuda, on oodatud Lõvi meeskonda.