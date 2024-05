ARVUSTUS | „Baby Reindeer“ näitab, et traumast ei pruugi kunagi üle saada

Netflixis laineid lööv psühholoogiline draama (või süsimust komöödia) „Baby Reindeer“ näitab, et hitt võib sündida ka suure turundusvankri või seitsme stsenaristita, kes iga detaili perfektsuseni timmivad. Vahel piisab sellest, kui lugu on ehe, hästi kirjutatud ja tuleb südamest. Just nii juhtus 11. aprillil Netflixis maandunud seitsmeosalise lühisarjaga „Baby Reindeer“, mille autor Richard Gadd on ise peaosas ja kõik ekraanilt nähtu ka läbi elanud. Varem sarja ümber suurt kisa-kära polnud, ometi on selle populaarsus lumepallina veeredes iga nädalaga kasvanud. Sest vaatajale läheb nähtu korda.