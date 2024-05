FOTOD | „Tundmatult tuttav“. Dokfoto Keskuses avati Eesti-Saksa fotograafide ühisnäitus

Näitusel saab kogeda nii mõlema kunstniku individuaalset visuaalset keelt kui ka ühiseid kokkupuutepunkte. Samuti on võimalus saada osa loominguprotsessist ja intiimsematest hetkedest, mis on seotud nii enesearengu kui ka autorite omavahelise suhtlemisega. Tehniliselt armastavad mõlemad fotograafid pildistada filmile, mis lisab analoogfotokunstile omast tundlikkuse ja ootamatuse võlu.

Anna Lehespalu (s1983) on Tallinnas sündinud visuaalkunstnik, kes on õppinud Balti Filmi- ja Meediakoolis ja Porto kõrgemas kunstikoolis filmikunsti. Oma loomingus, mida mõjutab tugevalt muusika, kasutab ta põhiliselt fotograafiat ja videot. Kunstniku jaoks aitavad need tehnikad visualiseerida ja dokumenteerida eelkõige oma tundeid. Talle meeldib vaba formaat ja varustus, et saaks esikohale seada tunde ning intuitsiooni. Ta ütleb enda kohta: „Soovin reisida läbi oma emotsioonide, neid visualiseerida ja inspireerida ka teisi oma tundeid kogema."