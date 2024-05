KULTUURIBIIT | Viiuldaja Matilda Mavrodieva playlist

„Kuigi igapäevaselt tegelen ennekõike klassikalise muusikaga, siis minu playlist ja muusikaliste mõjutajate ring on väga kirju - igaks meeleoluks midagi,“ kommenteerib Matilda oma muusikavalikut (kuulata saab ka siit).

Buena Vista Social Club - “Chan Chan”

Kui tahad tunda ennast kusagil soojal rannaliival peesitamas.

Max Richter, Recomposed: Vivaldi - The Four Seasons

Vivaldist midagi uut teha on ikka päris raske töö, kuid Max Richter on sellega suurepäraselt hakkama saanud. Iga noot paitab kõrvu.

Kvintrad - “Värskus”

Kuulsin lugu esimest korda nende Noor Pärimusbänd 2022 konkursi repsis. Nad võitsid tol aastal. Mega inimesed, kes loovad nii-nii head muusikat! Siiras, ilus, helge ja lumine.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Marju Kuut - “See pole see”

Midagi kodumaist. Minu “all time favorite” Marju Kuut! Eesti sumedaima häälega naisvokalist.

ZAZ, “Je veux”

Selle looga meenub alati mu emme! ZAZ on väiksest saadik mu lemmikartist olnud. Lihtsalt nii hea!

Sergei Prokofiev, Romeo ja Julia, No 13 - “Rüütlite tants”

Prokofiev on üks mu lemmikuid heliloojaid. Kahjuks ma ei leia sõnu, mis väljendaks mu tundeid seda teost kuulates. Mul on olnud au mitu korda seda ka Estonia kontserdisaalis kuulata.

Yann Tiersen - “La valse d’Amelie” (filmist Amelie)

Valss 2001. aastal esilinastunud filmist “Amelie”. Filmi tegevus toimub Pariisis ja see lugu on nii visuaalne, et alati kui seda kuulan, viib see mu mõnele Pariisi tänavale uitama.

Erki Pärnoja - Tumedamad lained (“Saja Lugu”)

See oli vist eelmine aasta Jazzkaarel, kui kuulsin “Saja Lugu” laval Erki Pärnoja ja VHK keelpilliorkestri esituses. See andis nii suure elamuse, et järgmised päevad möödusid selle täielikus lummuses.

Ewert and the two dragons, “Good Man Down”