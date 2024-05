See, et Moskva patriarhaat on kuritegelik organisatsioon ja agressori usin abiline, oli selge ka riigikogu otsuseta, aga väga hea, et see on viimaks ametlikult fikseeritud. Nüüd tuleb see asutus kiiremas korras kinni panna. Mis ei tohiks ju kedagi kurvastada ega häirida.