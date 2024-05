JUHTKIRI | Kärpida tuleb palju, aga mitte kõigilt võrdselt

Rahandusminister Mart Võrklaev väljendab lootust, et juba enne jaanipäeva võtab valitsus vastu 175 miljoni eurose negatiivse eelarve. Seni on reformierakondlased öelnud, et rahapoliitika vaadatakse karmimalt üle nagu alati augustis. Siis on koalitsioonil kombeks leppida kokku riigi eelarvestrateegia.