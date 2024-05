KULTUURIBIIT | Kitarrist Markko “Linnu” Reinbergi playlist

Oma muusikalisi lemmikuid jagab kontsertide eel bändi kitarrist Markko “Linnu” Reinberg (kuulata saab ka siit): "Lisasin siia mõned lood mis enda playlistis aastaid olnud ja ei väsi neid kuulamast"

The War on Drugs - Holding On

Robi saatis mulle selle loo kunagi, kui autoga Austriasse sõitsin. Peaks ütlema, et üks lemmikuid autosõidu lugusid! Sellel bändil on jõhker sound ja selles loos on väga palju ägedaid detaile, mis mulle meeldivad.

Mew-Snow Brigade

Mew-ga sain tuttavaks aastaid tagasi. Mul käis külas Kostja Tsõbulevski. Oli just novembrikuu väga klassikalise Eesti talvega - hall ja ei saa aru, mida see ilm lõpuks teeb. Kostja ütles, et see on idekas talvemuss. Sellest hetkest saati läkski nii, et talvekuudel kuulan kõik Mew plaadid otsast lõpuni ära. See oli siis esimene lugu.

Marcus King - It’s Too Late

Kindlasti meie aja üks ägedamaid pillimehi! Soovitan mõnel õhtul valada omale klaasike ja kuulata ta plaate.

(allolevalt YouTub’e’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Glen Campbell - Southern Nights

Suvi on tulemas ja see on üks muhedamaid suvelugusid minu jaoks.

Queens of the Stone Age - The Fun Machine Took a Shit and Died

Meie bändis ilma QOTSA-ta ei saa. Pigem vähem tuntud lugu pigem nendelt, aga väga ägeda twistiga loo keskel. Igaks juhuks selgitan, et Fun Machine on üks päriselt eksisteeriv elektriorel, mis arvatavasti läks katki kõige ebasobivamal ajal.

Eagles - One of These Nights

Eagles on kindlasti üks mu lemmikuid. Nende vanu laive kuulan väga tihti.

Foo Fighters - Outside

See oli põhilugu, kui esimest korda LA-sse läksin. Terve selle tripi soundtrack minu jaoks. Muidugi ei saa jätta mainimata minimalistliku soolot loo lõpus. Mehele jäeti väga palju ruumi, et teha, mis iganes ta tahab. Nad lootsid, et mängib pigem selle täis, aga tegi hoopis sellise asja. Tegu siis ei kellegi muu kui Joe Walshiga.

Bob Seger & The Silver Bullet Band - Hollywood Nights