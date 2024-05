Veebipolitseinik: Telegram on ohtlikum kui TikTok - ka eestikeelne elanikkond on rakenduse juba üles leidnud

Ehkki Telegrami on Eestis kasutanud varasemalt enamasti venekeelsed elanikud, on viimase kahe aastaga suhtlusrakenduse üles leidnud ka eestlased, mistõttu on äpi kasutajaskond märgatavalt kasvanud. Rakenduse märgatava populaarsuse kasvu tõttu on tõusujoonel nii krüpteeritud infoliiklus kui ka muud kõiksugused pahateod, sest seal, kus on inimesi, on ka kurjategijaid, kes igal uuel turul tahavad osa oma kuritegelikust tulust saada.