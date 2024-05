Siim Kiisler: pangaarvetel istub praegu suur hulk Eesti kapitali - selle saaks panna teenima, et julgeolekut tugevdada

Jätame praegu kõrvale küsimuse, kas meil on vaja laskemoona just 1,5 miljardi eest või hoopis näiteks kolme miljardi eest. Võtame aluseks, et laskemoona on vaja osta, kuid võlad on Eesti riigil kaela peal juba niikuinii. Kui keskendume riigi võlakirjadele kui rahastusskeemile, siis see on päris hea idee. Eriti meeldib mulle mõte riiklikest võlakirjadest, mida ei saa osta ainult suured institutsionaalsed investorid, vaid ka Eesti oma ettevõtted ja kodanikud. See võiks olla sõna kõige paremas tähenduses tõeline rahvavõlakiri.