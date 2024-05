Von Krahl ja Delfi Meedia toovad sügisel välja lavastuse Reformierakonnast, üle aastate on Eestis taas laval Sergo Vares

1994. aasta novembris asutatud Reformierakond on olnud 22 aastat erinevates valitsustes ning 15 aastat peaministripartei. Nende ideaalid, eesmärgid, kired ja soovid on Eestit mõjutanud rohkem kui keegi teine. Eesti on Reformierakonna nägu. Mis on see, mida valijad neis hindavad? Mida on tabanud erakond valijate ihades? Miks me tahame, et Reformierakond meid valitseks? Miks nad tahavad meid valitseda?