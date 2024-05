Mall Hellam: Ungari meedia ei ole vaba! Seal pole ühtegi riiklikku raadiot ega kohalikku päevalehte, mis ei oleks valitsuse kontrolli all

Kui vaba ajakirjandus ei saa töötada normaalstes tingimustes, näitab see, et ühiskonnas on arenemas mingi ebademokraatlik pööre. Ajakirjandusvabadus on ka demokraatia aluseks oleva tasakaalustussüsteemi oluline tugisammas ja selle ahenemine on väga selge ohumärk. Ajalugu on näidanud, et sageli algab autoritaarsusesse langemine just sõltumatu meedia ründamisest ja selle tegevuse piiramisest.