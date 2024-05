SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaal ei õnnestunud ära kasutada ajaakent, mis jäi USA sõjalise abi saabumise vahele

Paari viimase nädala jooksul on rindelt tulnud omajagu alarmeerivaid sõnumeid, aga viimaste päevade arengud näitavad, et Venemaa on kaotamas oma nn momentumit ehk siis neil ei ole õnnestunud maksimaalselt efektiivselt ära kasutada ajaakent, mis jäi USA sõjalise abi saabumise vahele. Olles jälginud Venemaa propaganda töömeetodeid sõja jooksul, siis tavaliselt jõuab seatud eesmärkide mittetäitmine ka propagandistide juttu - tõsi küll võtmes, et ukrainlased võitlevad väga hästi, aga nad teevad seda seetõttu, et on slaavlased ja kui slaavlast hammustada, muutub ta väga kurjaks.