Martin Kork: aga mis siis, kui Bitcoin peaks iga keskkonnaaktivisti arsenalis hoopis esikohal olema?

Üldiselt levib narratiiv, et Bitcoin on püramiidskeem, kasutu tulbisibul, mida saab vaid järgmisele lollile kallimalt maha müüa ning mis mõttetu energiatarbimisega veel keskkondagi hävitab. Aga mis siis, kui Bitcoin peaks iga keskkonnaaktivisti arsenalis hoopis esikohal olema? Mis siis, kui Bitcoin on hoopis marginaalse energiakasutusega, taastuvenergiat edendav, ületarbimist vähendav ja inimest tulevikule keskenduma suunav roheline tehnoloogia?