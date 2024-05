POLIITKOLUMNIST | Margit Sutrop: kui ema ei tunne oma lapse suhtes emaarmastust, siis ei saa teda süüdistada ebamoraalsuses

Saksa filosoof Immanuel Kant on öelnud, et emaarmastusest lähtuv hoolitsus ei ole moraalne tegu, sest see tuleneb loomupärasest emotsioonist või instinktist. Moraalne tegu on see, mida tehakse kohusetundest ja mida saab nõuda, nii endalt kui teistelt. Emotsiooni olemasolu ei saa nõuda. Nõuda saab, et täidetakse oma kohust.