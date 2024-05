FOTOD | Berliinis ja Aberdeenis rännanud Tartu tänavakunstist kõnelev näitus jõudis Tallinna

Tänavakunsti seostatakse tihtipeale suurlinnadega, näiteks New Yorgi, Londoni või Berliiniga. See näitus tutvustab aga tänavakunstiskeenet Tartus, väikeses puust linnas Emajõe kaldal, mida kutsutakse hellitavalt Eesti tänavakunsti pealinnaks. Tartut tuntakse kui heade mõtete linna. Tõepoolest! Me usume, et avalik ruum kuulub kõigile ja meie kohus on selle eest hoolitseda. Me usume, et tänavakunsti eesmärk on avalikku ruumi rikastada, mitte rikkuda. Samas näeme huumorit olukorras, kus politseile tänaval joonistamisega vahele jäädakse ja üritatakse selgitada, kuidas seinad „minuga räägivad ja lausa paluvad värvi“. Räägime lugu väikelinna Robin Hoodidest, kes rikuvad seadust, et tuua kunst tänavatele ja muuta meie linnaruum tähendusrikkamaks ning isikupärasemaks.