NÄDALA SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: „Diivanilihunikud“. Vene sõjablogijad ründavad vihaselt mõtteid Harkivi vallutamisest

Kuigi viimastel nädalatel on palju räägitud võimalikust laiamahulisest pealetungi Harkivile, ei usu ei Ukraina vägede juhatus ega ka Vene sõjablogijad sellise mõtte edusse. Täpsemalt on isegi sõjablogijad Harkivi linna võimaliku ründamise plaanide suhtes lausa nii kriitilised, et on selgelt ületanud selle piiri, mida Venemaa ise nimetab oma „armee diskrediteerimiseks“.