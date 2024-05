Jüri Jaanson: kui Taiwani hoiatusi oleks kuulatud, poleks Hiina saanud nii kaua koroona levikut varjata

Enda tutvustuse järgi on WHO ÜRO peamine ülemaailmne tervisega tegelev agentuur, mis juhib ja vahendab ülemaailmseid teadmisi ning ressursse liikmesriikide kodanike tervise parendamisel, samuti kaitseb globaalselt inimeste õigust tervisele. Küll aga pole WHO koduleheküljelt võimalik leida märkigi Taiwani kaasatusest ülemaailmse tervise edendamisesse.