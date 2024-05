USA PÄEVIK | Iisraeli jätab Bideni hädine ähvardus külmaks

Kolmapäevadest on saanud poliitilise kampaania päevad, sest see on ainus päev töönädalas, mil Donald Trump ei pea kohtus olema. Arvestades, et tal on hetkeseisuga käsil enda kaitsmine 91 süüdistuses, siis on vaba päev nädala sees lausa kingitus. See aga tähendab, et ta on oma vabal päeval, kolmapäeviti, avalikkuse silme all valijatega kohtumas, sõna võtmas ja Bidenit ründamas. See omakorda motiveerib ka Bidenit tegudele.