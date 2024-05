KOLUMN | Timothy Garton Ash: see, kas võimaldame Ukrainal võita, on uue ajastu kujunemisel otsustava tähtsusega

Teine viis meie vaevasid ajalooliselt arusaadavasse vormi pakkida on rääkida mingist ajastust, nimetades seda lähtudes paralleelist varasema ajastuga või teravast kontrastist sellega. Näiteks CNN-i välisuudiste guru Fareed Zakaria kirjutab oma viimases raamatus, et elame praegu uues revolutsioonide ajastus – see tähendaks, et meil on midagi õppida Prantsuse, tööstus- ja Ameerika revolutsioonidest.