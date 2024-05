Vilistlase lugu | Kristjan Korjus: mees, kes muudab maailma

Kas kodulinna ülikoolielu oli selline, nagu ootasid, küsin Kristjanilt. „Pean kõigepealt ütlema, et ülikoolide edetabelid peegeldavad tõesti tegelikku olukorda,“ nendib Kristjan. „Tagumises otsas olevad ülikoolid ongi tõeliselt kehvad ja eesotsas olevad suurepärased. Ma ei salga, et Manchesteri Ülikooli tase ongi võrreldes Tartu Ülikooli omaga märgatavalt parem. Sealsete tudengite õpihimu oli fanaatiline ja sama kehtib ka õppejõudude kohta. Minu tundegipõlve ajal oli seal seitse õppejõudu, kes on pälvinud Nobeli preemia,“ räägib mees. Aga see ei tähenda tema sõnul, et Tartu Ülikool oleks kehv. Vastupidi. „See on kõige positiivsemas mõttes nii väikese ja noore riigi kohta ikka väga heal tasemel, ka maailma mõistes. Usun meie ambitsiooni, võimalustesse ja sellesse, et alma mater jõuab maailma saja parima ülikooli hulka. Oluline on märkida, et tasemeerinevuses on tähtsal kohal raha, mis annab võimaluse ülikooli süstemaatiliselt arendada. Seda enam on Tartu Ülikool teinud rikaste ja vanade riikide kõrval suhteliselt nappide ressurssidega suurepärast tööd.“

Jutt läheb taas tegutsemisvabadusele, mis on Kristjani arvates Tartu Ülikoolis tõesti olemas. Iseasi, kui paljud üliõpilastest seda väärtustada oskavad. „Tõesõna, siin saab rohkem võtta, kui antakse. Õpingute kõrval on piisavalt vabadust ja võimalusi tegeleda teiste motiveerivate, iseendale ning ühiskonnale tähtsate asjadega. Vaevalt, et oleksin tavapärase palgatöö või mõnes rahvusvahelises ülikoolis õppimise kõrvalt kirjutanud „Matemaatika õhtuõpiku“. Tartu Ülikooli keskkond võimaldab selliseid asju teha.“ Kristjanil on hea meel, et ühest maailma parimast ülikoolist siia õppima tulles oli tal palju anda. „Jah, andmine ja saamine on omavahel seotud. Ometi ei tohi anda selleks, et vastu saada. Anda midagi lootuses, et see tuleb ringiga tagasi, ei ole minu meelest päris õige. Aga oma kodulinna ülikooli doktoriõppe ajal olen saanud osa nii paljudest meeldejäävatest sündmustest, seminaridest, kohtumistest ning lõpututest vestlustest, millel on sisukust ja mida saadab hea meeleolu,“ rõõmustab mees. Loomulikult käib kogu see ülikoolilinna elu ja melu ka baarides ja kohvikutes. „Akadeemilises suhtluseski ei domineeri hierarhia. Õppejõudude suhtumine on meeldiv ja parajal määral horisontaalne. Nojah, olin ju isegi samal ajal nii õppejõud kui ka assistent,“ nendib mees.