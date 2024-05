FOTOD | Meretäis põnevust. Lennusadam avas uuendatud püsiekspositsiooni

Tänavu 1. jaanuaril suleti muuseum põhjalikuks uuenduskuuriks.“Muuseumimaailm on pidevas arengus ning ka meie ekspositsioon vajas seetõttu olulist täiendust nii uute teemade, kaasaegsete tehniliste lahenduste kui ka külastajate kaasamise osas,“ osutas Dresen. Uuendustega loodi Lennusadamasse uued teema-alad, külastajaid kaasatakse kaasaegsete tehniliste lahenduste abil. Suurt tähelepanu on pühendanud ka erivajadustega külastajate muuseumielamusele. Pärast põhjalikult uuendatud püsiekspositsiooni on värskema ilme saanud ka fuajee, kogu angaaride põrand läbi erinevate tasandite ning on loodud ka uued huvialaruumid.