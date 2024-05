ARVUSTUS | Armukolmnurk, kus sädemed lendavad nii voodis kui ka tenniseväljakul

Peatse suvise popkornifilmihooaja eel on meeldiv, et kinosaalis saab kaasa elada linateosele, mis ei upu pealiskaudsuse ja klišeede sohu. Spordifilmide puhul tihtilugu kipub nõnda minema. Tennis on tugitoolisportlastele küll magus vaatamisamps, aga filmitegijatele pehmelt öeldes suur väljakutse. Näiteks 2004. aasta „Wimbledon“ oli lihtsalt igav ja etteaimatav.