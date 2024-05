Toomas Alatalu: Venemaa eesotsas on nüüd selgelt mõjukas moskvalaste tandem. Beloussovilt oodatakse korra loomist

Venima jäänud poliitiliste kriiside ja sõdade n-ö tagatud kaasnähtuseks on muudatused tipptegijate ridades. Kreml tungis Ukrainale kallale 2014. aastal ja juba siis oli Venemaa kaitseministri ametis Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülema ametikohal Valeri Gerassimov – mõlemad aastast 2012. Neid saatis sõdimise esimesel perioodil (2014–2022) ilmne edu, kuid nende juhitud väed komistasid täielikult veebruaris-aprillis 2022, uuesti sügisel 2023 (Ukraina vastupealetung). Siis tuli lihtsalt oodata, et Kremli peremees neist kellegi lõpuks asendaks.