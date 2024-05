SÕJARAPORT | Teet Kalmus: meediasse postitatud video võtab Belgorodi plahvatuse eest süü Ukrainalt ära

Venemaa võimalikku põhja poolt sissetungimist oodati, aga samas oli Ukraina armee juhtidele teada ka kogu sealse rindejoone sõjaväelaste arv, mis kolme Venemaa oblasti peale on suurusjärgus kuni 50 000 sõjaväelast, kellest Belgorodi oblastis on kuni 32 000 sõjaväelast. Võrdluseks, Hersoni rindel ja lõunarinde läänepoolses osas on üle 70 000 Vene sõjaväelase ning sellest hoolimata ei suuda nad Krõnkõs likvideerida Ukraina armee positsioone juba üle poole aasta jooksul. Avdijivka juures oli Venemaa armeel rohkem sõjaväelasi, kui on praegu Belgorodi oblastis Ukraina piiri ääres.