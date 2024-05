Peeter Võsu: miks ei üritatud Ukrainat Eurovisionilt blokeerida – ka Ukraina kaitseb end sõjaliselt agressori vastu

Iisraeli eurolauliku Eden Golani esinemine Eurovisionil on kutsunud esile mitmeid vastandlikke arvamusi nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Mitmed riigid tahtsid vaatamata sellele, kes esineb, jätta Iisrael igal juhul kõrvale. Seejärel käis tsensuur üle esitatava laulu ja otsustati, et see pole piisavalt neutraalne. Nii detailset uurimustööd pole küll vist ühegi teise euroloo kallal ette võetud, kui Iisraelile osaks sai.