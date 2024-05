Meelis Oidsalu: kui presidendi julgeolekunõunik tegi apsaka, siis oli see apsakas pigem hea - sunnib valitsust jätkuplaane läbi mõtlema

Seda võimalust, et lääs sõjaliselt oma vägedega appi läheb, ei saa juba sellepärast maha kanda, et kui Ühendriikide abi peaks känguma (nt pärast USA presidendivalimisi) ja Euroopa abistamise mastaabi osas korrektuure ei tee, siis ei saa välistada tulevikus võimalust, et Ukraina rinne kuskil kriitilises piirkonnas kokku kukub.

Viimastel nädalatel on tulnud signaale, et Poola võib sellisel juhul kas koalitsioonis või üksi oma väed Ukrainale appi saata, sest see on nende elulistes strateegilistes huvides mitte lasta venelasi Ukrainat üle võtta. See on täna kõige tõenäolisem moodus, kuidas Ukraina konflikt võib areneda NATO-Vene sõjaks. Seega on meie elulistes huvides anda Ukrainale kogu vajalik abi.