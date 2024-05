Jaak Nigul: kliimaministeerium on läinud ilma keskkonnaseadustikku muutmata ühiskondliku ja eraomandi kallale

Kas tõesti on ametnikud, aktivistid ja poliitikud kõiges kõige targemad - nii ühiskonna, keskkonna kui ka majanduse teemadel? Miks muidu on loodava kliimaseaduse töörühmade koosseisud sellised, et ametkondade, aktivistide, ülikoolide ja erakondade esindajad on enamuses. Ja valitsusele nõu andva kliimanõukogu koosseisus pole minu hinnangul traditsioonilise tööstuse esindajaid! Kaasatud on „kõik“, kuid teksti kirjutavad kokku ametnikud ja aktivistid. Teiste roll on hiljem rohepöörde arve kinni maksta.