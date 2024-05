Rahvusvahelise saunaliidu president: ütlesin kohe, et „Savusanna sõsarad“ ei saa Oscarit

Kohtume Elomaaga Tartus Lodjakojas, kus toimub saunafestival Alasti Tõde. Et saun on juba küdema pandud, otsustame intervjuu seal pidada. Minu jaoks on see esimene kord klõpsata diktofon saunas lindistama. Elomaa on aga sellega harjunud, viimati andis ta saunas intervjuu Jaapani televisioonile. Seinale kinnitatud termomeetri nõel kõigub 60–70 kraadi vahel, uks on jäetud paokile. Ehkki vett kulub jutustamise ajal korralikult, ütleb Elomaa, et tal pole kuum. Noogutan ja võtan järjekordse lonksu.