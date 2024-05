KÖÖGI KOMANDO | Tule minuga puhvetisse! Haapsalu söögikohas on üks täistabamus teise otsa

Haapsalu kaubamajas tegutsev söögikoht on juba nime eest plusspunktid ära teeninud – panna puhveti nimeks Puhvet Kapp on vaimukas leid. Söögikoha ruumid on avarad ja täidetud vanamööbliga – muidugi troonib ka uhke puhvet baarileti taga. Ühte söögisaali soppi on sisse seatud mängunurk igas vanuses inimestele, sealt leiab nii lauajalgpalli, piljardilaua kui ka virnade viisi karpe lauamängudega, nii et Puhvet Kapp kvalifitseerub täiesti ka pererestoraniks, kus mõnus aega viita. Isegi raamaturiiulid lugemisvaraga on olemas, kui end kauemaks tahad paika sättida.