Päästjate ametiühingujuht: ootame ühes politseinikega 2025. aastalt kindlasti palgatõusu. Põhjusega

„Poliitik, ära unusta, et toimetulek ja turvatunne on tugeva riigi vundament! Aga ei maja ega riik ilma vundamendita püsti ei püsi.“

Siseturvalisuse teenistujad – päästjad, politseinikud, päästekorraldajad - ootavad 2025. aastalt kindlasti palgatõusu. Põhjusega. Juba aastaid on riik jaganud lahkelt lubadusi väärtustada siseturvalisuse teenistujate tööd õiglaselt, sest nad on igas kriisis eesliinil. Midagi on ka tehtud, kuid seatud eesmärgi – 1,2-kordne Eesti keskmine palk - saavutamiseks tundub poliitikutel nappivat järjekindlust ja ka vastutustunnet.