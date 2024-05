SÕJARAPORT | Teet Kalmus: metsatulekahjud võivad anda ukrainlastele võimaluse edenemiseks

„Suuremad metsapõlengud on Venemaa armee kontrolli all oleval territooriumil.“

Olukord rinnetel. Venemaa arendab Belgorodi oblastist pealetungi kahel suunal ning paaril viimasel päeval on nad suutnud edeneda nn Vovtšanski suunal mitmes kohas. Olemas on ka kaart, mis aitab paremini mõista selle piirkonna spetsiifikat. Seal piirkonnas on kõrgendikud ja orud, lehtmetsad ja küllaltki hõre inimasustus. Vovtšansk ise asub orus ja piirile nii lähedal (5 kilomeetrit), et soovi korral oleks Venemaa selle linna juba varem võinud enda territooriumil olevatest kaudtule relvadest tehtavate laskudega n-ö maa pealt ära pühkida, aga siiani seda ei tehtud.