Madis Somelar palgatõusust: kindlasti on õpetajad solidaarsed meie avaliku sektori tippjuhtidega

Arvo Kruusemendi filmis „Suvi“ tõdeb Joosep Tootsi isa, et laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Kuigi isa usaldas talu pidamise lõpuks pojale, kes siiski laenu võttis ja pärandiks saadud talu korda tegi, on mõistetav, et üht head riiki alatiselt eelarvedefitsiidis pidada ei ole mõistlik. Õpilastega käsitleme suurest eelarvedefitsiidist kujunenud raskusi Prantsusmaa näitel 18. sajandi viimasel veerandil. Ajaloost on mõndagi õppida.