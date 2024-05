Genka: saan aru, et habe läheb hallimaks ja kiilanen. Aga mis siis?

TV3 saate „Maskis laulja“ võitjal Genkal ehk Henry Kõrvitsal (49) on 200 paari botaseid, ta teeb taskuhäälingusaadet, korraldab hiphopifestivali, annab välja plaate ja käib vabal hetkel loomaaias või kuulab linnulaulu. Ometi leidub neid, kes moka otsast mainivad, et ta on halliks läinud või vanaks jäänud. „No shit,“ kostab seepeale Genka. „Ma vabandan: üritan järgmine kord noorem välja näha!“