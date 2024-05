SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Kremli hall kardinal on Putini tütar?

Sõjauuringute instituudi andmetel on Venemaa vägede pealetung Harkivi oblastis aeglustunud ning ka president Volodõmõr Zelenskõi kinnitab, et olukord Venemaaga külgnevas Harkivi piirkonnas on õnnestunud „osaliselt stabiliseerida“. Samas on Vene väed jõudnud riigipiirist edasi liikuda umbes kaheksa kilomeetri võrra. Harkivi oblasti administratsiooni andmetel on Ukraina vägedel raske pideva tulevahetuse tõttu ehitada kaitseliine kolme kuni viie kilomeetri kaugusele piirist ning kaitserajatised asuvad 12., 13. ning 20. kilomeetril, kust Harkivi linnani jääb veel omakorda kümmekond kilomeetrit.