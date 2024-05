Siim Kallas: ei, sõbrad, me oleme küll eestlased, aga me pole veel kaugeltki eurooplased

Täna on Eesti Euroopa Liidu liikmesmaa, liidu osa, mida me enesestmõistetavusega kirume. Teleajakirjanikud küsivad tänaval inimestelt – kas te olete rahul, et Eesti on Euroopa Liidu liige? „Oo, jaa,“ vastab enamus, saame vabalt ringi sõita. Ajakirjanik on selgesti pettunud. Keegi peaks ikka midagi krõbedat ütlema. Kuidas Euroopa Liit meile halb on.

Tippajakirjanik teeb telesaates selge vahe: eurooplased – see tähendab „nemad“, eestlased, see tähendab „meie“.

Ei, sõbrad, me oleme küll eestlased, aga me pole veel kaugeltki eurooplased. Euroopa on midagi kauget ja võõrast. Natuke ajab hirmu nahka. Soomlased – need on peaaegu „omad“. Aga kreeklased? Itaallased?

Muide, mida võõramatena me ennast Euroopas tunneme, seda võõramaks meid seal ka peetakse.

Mind paneb ka tänases europarlamendi valimiskampaanias muigama, kuidas inimesed lubavad leegitsevalt kaitsta Euroopa Parlamendis Eesti huvisid. Oleks huvitav, kui keegi selle lahti seletaks.

Selleks, et „oma asja“ ajamisel edukas olla, peab endale selgeks tegema, mis on „Euroopa asi“ ja kuidas oma huvisid Euroopa huvidega sobitada.

Ilmub meie seitse valitud parlamendisaadikut parlamendi plenaaristungite lävele ja kuulutavad, et nad tulid siia „Eesti asja“ ajama. Tore, hüüab ülejäänud seitsesada. Teid me oleme just oodanud – et lõpuks saaks keegi „Eesti asja“ ajada. Polegi nagu midagi muud teha.

Muide, ma ei kahtle, et kogemustega parlamendisaadikud teavad, kuidas rattad ringi käivad. Aga kasulik on rääkida valijatele igasugust mütoloogiat, ja siis lõpuks öelda, nagu Cato Vanem, „muide, ma arvan, et Kartaago tuleb hävitada.“ See tähendab, Eesti valitsus on vaja maha võtta. Sellel pole küll eurovalimistega suurt pistmist, aga südame teeb soojaks ikka.

Eesti huvisid saab ja võib muidugi kaitsta. Ministrite nõukogu, kust vanasti Eesti ministrid sageli puudusid, parlamendi komiteed, poliitilised rühmad. Aga selles on üks suur tõsiasi – üksinda ei tee mitte midagi ära. Ministrite nõukogus on vaja teiste riikide ministreid, parlamendis mõttekaaslasi.