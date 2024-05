Sel nädalal, aasta hiljem leidis lõuna ringkonnaprokuratuur, et 83-aastane mees ei ole süüdi. „Vaatamata sellele, et ta istus autoroolis, vaatamata sellele, et ta sõitis inimestele otsa, ta ei ole süüdi sellepärast, et ta ei pannud seda tegu toime tahtlikult, vaid haiguse tõttu,“ selgitas lõuna ringkonnaprokurör Kairi Kaldoja ERR-is.