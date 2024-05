Perearst: tänasele terviseseisundi hindamisele tuleb lisada ka reaktsioonikiiruse hindamise test

Perearstidena me usaldame oma patsiente, aga näeme selgelt, et inimesed, kelle jaoks on autojuhiloa tervisetõendi olemasolu hädavajalik, õpivad ruttu - paadunud alkohoolikud järsku ei tarbi üldse alkoholi või n-ö lubatud piirides. Sulgetakse ka terviseandmed terviseportaalis, et ei oleks näha, mis diagnoosid varem pandud on, ja tahetakse tervisedeklaratsioon esitada paberil.